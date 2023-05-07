شقيق النائب عماد العدوان يوجه رسالة شكر لجلالة الملك

مولاي….

لقد عهدنا فيك انك ما وعدت بشيء الا عجلته.

فكان وعدك عهد .

وكان عهدك إنجاز

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مولاي….

ان الالسن والقلوب في قبيلة العدوان خاصه والاردن عامه

لا تنطق الا بحمدك وشكرك بعد الله عز وجل

مولاي المعظم نشكرك جزيل الشكر على جهودكم الميمونه والجاده بإنهاء هذه الازمه

ونشكر حكومتكم الرشيده

ومجلس نوابكم الذي كان يطلعنا على أدق التفاصيل ومدى متابعتكم الحثيثه

وكل الشكر الموصول للاجهزه الامنيه َممثله بجيشها المنيع ومخابرتها الحصيفه وامنها الحصين وقادت هذه الاجهزه على ما قدموه من أعمال وتفاني في إكمال انجاز هذه المهمه

التي كانت شبه مستحيله لولا ارادة الله أولا ثم تدخل

ابا الحسين حفظه الله ورعاه

انا نعلم ان ابننا عماد في أيدي امينه للحق مبينه

لا تخاف في قول وإظهار الحق لومة لائم

لذلك نترك امر عماد لعماد الحق ووتده

قضائنا العادل والنزيه

شقيق النائب عماد

عامر زيدان العدوان