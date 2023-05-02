تأمين مغادرة 11 سائقا أردنيا وشاحناتهم من السودان

وطنا اليوم:أجلت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة النقل 11 شاحنة أردنية مع سائقيها من السودان عبر باخرة نقل بحري انطلقت من المنفذ البحري السوداني “سواكن” إلى جدة، تمهيدا لوصولها إلى الأردن، بحسب ما كشف الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالي.

16 شاحنة ما زالت في السودان

ولفت المجالي أن 16 شاحنة ما زالت في السودان إلى حين تسوية أمورها التعاقدية ثم سيتم نقلها أيضا.

وبين المجالي أنه بعد قرار السلطات السودانية إغلاق المنافذ البحرية والبرية وجدت الوزارة صعوبة في تأمين خروج الشاحانات خاصة أنه كان يتم إعطاء الأولوية لنقل الركاب عبر المنافذ البرية في أوقات الهُدن، مبينا أن بعض السائقين قاموا بتأمين شاحناتهم في السودان والمغادرة عبر رحل الإجلاء الأردنية، فيما فضل آخرون العودة مع شاحناتهم، الأمر الذي استغرق وقتا للتنسيق لنقلهم.

إجلاء 616 شخص حتى الآن

هذا وقد قامت الوزارة بتسيير 8 طائرات حتى اليوم من السوادن، وصلت على 3 مراحل قامت الوزارة من خلالها بإجلاء 616 شخصا، منهم 460 أردني و 192 شخصا من رعايا من دول صديقة وشقيقة ومن 26 دولة أخرى على مستوى العالم، مؤكدا التعامل بإيجابية مع كل الطلبات التي قدمت من قبل الدول لمساعدتها في نقل رعاياها