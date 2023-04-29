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وزارة الزراعة والصحراء الذكية تبحثان إدارة العملية التسويقية وتنفيذ المشاريع

منذ ساعتين
وزارة الزراعة والصحراء الذكية تبحثان إدارة العملية التسويقية وتنفيذ المشاريع

وطنا اليوم-بحثت وزارة الزراعة، وشركة إدارة الصحراء الذكية، اليوم السبت، سبل عمل الشركة في الإدارة والتخطيط والتسويق للمشاريع المنفذة في برنامج الصحراء الذكية والربط بالأسواق الداخلية والخارجية وإبرام العقود التسويقية وادارة العملية التسويقية وإمكانية تنفيذ وتخطيط المشاريع في الزراعة والغذاء.
وناقش وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس مجلس شركة إدارة الصحراء الذكية الدكتور باسم الصالح، ومدير الشركة التابعة لمشروع الصحراء الذكية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المهندس ثابت حصوة، بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، آليات تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك التي تعمل من خلالها الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية على تصدير منتجات مشاريع شركة الصحراء الذكية التي ستنعكس إيجابا على المزارع الأردني.
واكد الحنيفات، أن الوزارة ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تعمل على التعاون مع جميع الجهات المعنية على تطوير الزراعات ذات القيمة التصديرية الأعلى وتعميم هذه الزراعات على المزارعين وتقديم الإرشاد الداعم وإيجاد الأسواق المناسبة لهذه الزراعات من خلال شركة التسويق.
من جانبه، قال مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ابو الخير، إن الشركة تسعى لتنفيذ الاتفاقية مع شركة الصحراء الذكية وتحقيق الزراعات التعاقدية مع المزارعين في ظل الاتفاقيات المبرمة مع الأسواق الخارجية ومسارات النقل المناسبة التي تخدم وصول المنتج الزراعي لتلك الأسواق.
— (بترا)


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