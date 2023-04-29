بعد التعليم والصحة ومدركات الفساد والديموقراطية والاداء البيئي تراجع جديد في عهد حكومة الخصاونة .. الاردن يتراجع على مؤشر القوى البشرية

وطنا اليوم – قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الريادة والإبداع ضمن المحركات الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت بركات، خلال استضافتها عبر التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، أن مؤشر الابتكار العالمي، الصادر عن المنظمة العالمية، يعد أحد المؤشرات التي سيتم من خلالها قياس أداء الأردن.

ولفتت إلى أن الأردن يحل الثامن عربيًا من أصل 12 دولة عربية، و73 عالميًا من بين 132 دولة، “الأردن كان متأخرًا في معظم المؤشرات باستثناء مؤشر البنية التحتية الذي حافظ على مستوياته”.

ونوهت إلى تراجع المملكة بصورة كبيرة في مؤشر مخرجات الإبداع الذي يعد نتيجة البحث والتطوير، مشيرة إلى تراجع الأردن أيضا في مؤشر الموارد البشرية بصورة كبيرة.

وأكدت، ضرورة التركيز على التعليم في رياض الأطفال؛ كون الابتكار والابداع يتم تعزيزه منذ الصغر، وهذا ما أكدته رؤية التحديث الاقتصاد وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام.

وعن علاج المشكلة، أوضحت بركات “في البداية يجب أن نعترف بالمشكلة. والإيمان بانه هذا هو الطريق للأمام سواء كان للتغيير الإيجابي أو التنمية الاقتصادية المستدامة أو للاختراع أو للإبداع الذي ينعكس على الأجر ورفاه الأفراد في المجتمع”.

وكان الاردن قد تراجع بمقدار درجتين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ليحصل على 47 درجه من 100، وفق تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية.

كما تراجع الأردن 7 درجات ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022؛ ليحتل المرتبة 56 عالميا، والذي يضم 63 دولة عربية وعالمية.

كما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، بيانات متفاوتة في بيانات التعليم الاساسي والعالي، في الاردن والعالم العربي، وبينت المؤشرات تراجع الأردن في التعليم وضعف الانفاق الحكومي.

وأظهر تقرير الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2022 تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب الدول العالم متراجعا بذلك 33 مركزا، و أكّدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، أن الأردن لم يتراجع فعليا بالتصنيف العالمي لعام 2021 ضمن معيار “الصحة والبقاء على قيد الحياة”.

وأظهر تقرير “مؤشر الديمقراطية” الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة “الايكونمست” البريطانية تراجع ترتيب الأردن في مؤشر الديمقراطية بــ4 درجات في الترتيب العالمي عن العام 2020، إذ حصل على 3.62 نقطة ضمن المؤشر العام من أصل 10.