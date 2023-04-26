الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً قد انخفضت بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي.

وبيّنت النشرة أن سعر بنزين (اوكتان 90) انخفض بنسبة 6.4%، كما انخفض سعر بنزين (اوكتان 95) بنسبة 5%.

وأضافت النشرة أن سعر السولار انخفض بنسبة 4.6%، كما انخفض سعر الكاز بنسبة 2.6%.

وأوضحت أنه قد انخفض ايضاً سعر زيت الوقود بنسبة 3.2%، والغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 25.5%.

وسجل معدل خام برنت انخفاضا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 2.8%