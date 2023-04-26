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الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

منذ ساعة واحدة
الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً قد انخفضت بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي.
وبيّنت النشرة أن سعر بنزين (اوكتان 90) انخفض بنسبة 6.4%، كما انخفض سعر بنزين (اوكتان 95) بنسبة 5%.
وأضافت النشرة أن سعر السولار انخفض بنسبة 4.6%، كما انخفض سعر الكاز بنسبة 2.6%.
وأوضحت أنه قد انخفض ايضاً سعر زيت الوقود بنسبة 3.2%، والغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 25.5%.
وسجل معدل خام برنت انخفاضا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 2.8%


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