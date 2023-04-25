الحكومة تدرس تمديد قرار عدم حبس المدين

وطنا اليوم:مع اقتراب نهاية شهر نيسان ينتهي العمل بمهلة التمديد بالعمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين والتي اقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

المهتمون بالتفاصيل اكدوا ان الحكومة تدرس تمديد العمل بعدم حبس المدين حتى نهاية شهر تموز اي ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن وتزايد الاعباء المادية عليه خصوصا في ظل ارتفاعات تشهدها عدد من السلع ومستلزمات بيوت الاردنيين.

الامر بحسب المعلومات قيد الدراسة لكن الامور تتجه نحو التمديد لنهاية شهر تموز اذا لم يحدث اي تغيير على طريقة دراسة الحكومة للملف والتي من الممكن ان تخضع للتغيير في لحظة قبيل اعلان تمديد واستمرار العمل بأمر الدفاع 28 النتعلق بعدم حبس المدين.

يذكر ان رئيس الوزراء قد اصدر بلاغا يقضي بتعديل وتمديد العمل بامر الدفاع حتى نهاية شهر نيسان الحالي