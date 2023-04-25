الأردن يعزي مصر بمقتل دبلوماسي في السودان

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم، وهو في طريقة إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم، يوم أمس، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله.

وجددت الوزارة دعوتها كافة الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان