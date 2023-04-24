بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان

اصدرت مجموعة (جروب ) وطنا اليوم بياناً حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان جاء فيه :

تماشياً مع يشهده الشارع الأردني من تعاطي مع موضوع النائب عماد العدوان أصدر عددا من أعضاء مجموعة (جروب) وطنا اليوم وانضم لهم عدد من الشخصيات الوطنية البيان التالي :

لم تكن فلسطين يومًا إلّا قضيتنا!

ولم يكن الأردن إلّا طرفًا إيجابيًا داعمًا لفلسطين.ولم تكن حكومة التطرف الإسرائيلية ولن تكون إلّا العدو الأول والوحيد للأمة العربية. ومنذ اغتصاب الدفعة الأولى من فلسطين وإسرائيل

تخطط وتنفذ جرائم فاقت النازية وفظائعها.

طالما قتلت شبابًا أردنيين في سفارتها المنبوذة من الأردنيين، وشبابًا عبروا الحدود مع “فلسطين ” في زيارات لعائلاتهم التي فرقها الاحتلال!

قتلت وأبعدت وأسرت وما تزال

كثيرًا من شبابها!

وهاهي قضية النائب العدوان نموذجًا جديدًا على التضليل ونشر أنصاف الحقائق لتتمادي في إظهار نفسها مظلومة يعتدي عليها الأردنيون وغيرهم.

ونرى نحن -الأردنيين -، النائب العدوان أردنيًا شهمًا، وفارسًا من أسرة مناضلة عبر التاريخ،لن يكون

الا أردنياً يشعر كما نشعر جميعًا بأن فلسطين محتلة، وأنه اعتقل على يد محتلين وعلى أرض فلسطينية ، ولذلك نعتبره معتقلًا

دون وجه حق!.

ولذلك وبناءً على ما تقدم:

١- نطالب الحكومة الأردنية التمسك بحق كل أردني، والوقوف معه نائبًا أردنيًا يمثلنا جميعًا , والعمل على تحريره مهما كانت التبريرات الاسرائيلية وإصدار توضيح للرأي العام وعدم ترك الشارع الاردني لتلقي الأخبار من مصادر اعلامية صهيونية واصدار بيانات غاب عنها اي توضيح رسمي .

٢- نأمل من جميع الأردنيين أن لا يستمعوا للتضليل الاسرائيلي ، وأن يروا في العدوان وعشيرته

نموذجً للأردن الداعم لفلسطين!

٣- ندعم التوجه الرسمي الاردني وجهود جلالة الملك لحل الموضوع وعودة النائب سالماً الى وطنه .

الموقعون ادناه يدعمون ما جاء في هذا البيان :

نضال ابوزيد

المهندسة نوليفر ابواربيحة

النائب السابق ناريمان الروسان

الاستاذ عوني الرجوب امين عام حزب الانصار

الاستاذ محمود ابوهلال

الاستاذ ابراهيم ابوقديري

الدكتور مصطفى التل

المحامي محمد نمر عمرو

الدكتور ماجد الخواجا

المحامي الدكتور عبدالحليم العشوش

المحامي علي عوني الرجوب

الدكتور ذوقان عبيدات

العميد م صالح الشُراب العبادي

العميد م سعيد تسي

الدكتور قاسم العمرو

المحامي الدكتور ابراهيم الطهراوي

المحامي الدكتور فارس المجالي

الاستاذ سلمان حنيفات

الدكتور نعيم الملكاوي

الدكتور محمود مساد

الاستاذ تيسير الشماسين

الاستاذ معتز سمور

الاستاذ حمزة المرعب الصقور

المهندس عبدالرؤوف العكور

الدكتور سداد الرجوب

الدكتور ابراهيم معاقبة

المحامي الدولي فيصل فريحات

المهندس مروان العتوم

المهندس فراس الصمادي