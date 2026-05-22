الخرابشة: 1.5 مليون مستخدم يوميا لتطبيقات النقل الذكية

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إن نحو 1.5 مليون مواطن يستخدمون يوميا خدمات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكية في المملكة، مشيرا إلى أن قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات يضم نحو 60 ألف مركبة تنفذ ما بين 20 إلى 30 رحلة يوميا لكل مركبة.

وبيّن الخرابشة الجمعة، أن عدد سيارات التاكسي الأصفر يبلغ نحو 18 ألف سيارة، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية يتراوح بين 36 ألفاً و54 ألف مركبة، استنادا إلى مؤشرات عالمية تفيد بأن عدد هذه المركبات يعادل ضعفي إلى ثلاثة أضعاف عدد سيارات التاكسي التقليدي.

وأضاف أن الهيئة رخصت 5 تطبيقات نقل، في حين تقدمت نحو 20 شركة بطلبات للحصول على الترخيص وحصلت على موافقات أولية، موضحا أن النظام يمنح هذه الشركات مهلة 6 أشهر لاستكمال متطلبات الامتثال التنظيمي والفني والتشغيلي قبل الحصول على الترخيص النهائي.

وأشار إلى أن الطلبات التي لا تستكمل شروطها بعد انتهاء المهلة تُعد غير مرخصة، مبينا أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية من غير المرخص إلى المرخص.

وفيما يتعلق بالفروقات السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، أوضح الخرابشة أن هذه الفروقات كانت أكبر سابقا عندما كان عدد السائقين أقل، لكنها تراجعت حاليا مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين إلى نحو 16 ألف كابتن.

وأكد أن الحصول على التصاريح القانونية للعمل عبر التطبيقات أصبح يتم خلال أيام قليلة، ما أسهم في تقليص الفجوة السعرية داخل السوق.

كما أشار إلى أن بعض السائقين غير المرخصين يُمنحون فرصة لتصويب أوضاعهم، حيث قد تكتفي اللجان الرقابية في بعض الحالات بإشعار أو تعهد للمرة الأولى بهدف تشجيعهم على الانخراط في المنظومة القانونية.