بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

وطنا اليوم:واصلت بلديات محافظة جرش، تكثيف حملاتها، لتعزيز الجاهزية للحد من مخاطر حرائق الغابات، وذلك مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلاله.

وعمدت البلديات إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة، عبر تنفيذ خطة شاملة للحد والتعامل مع حرائق الغابات، والتعامل مع أي طارئ، لا سيما في المناطق الحرجية التي تُعد ثروة وطنية تتطلب أعلى درجات الحماية.

وقال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العمل يتم وفق نهج استباقي، ويركز على تحديد المواقع الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الجهات، ورفع جاهزية الدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حادث، إلى جانب تكثيف الرقابة على المتنزهين داخل المواقع الحرجية.

وأشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إلى أن البلدية باشرت ومنذ وقت مبكر سبق دخول فصل الصيف، تنفيذ خطة ميدانية شاملة لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة في مختلف مناطق البلدية، ضمن نهج استباقي يهدف إلى الحد من المخاطر والتعامل الفوري مع أي طارئ، خصوصا في ظل ارتفاع احتمالية نشوب الحرائق خلال الموسم الصيفي.

وأضاف، أن هذه الجهود لم تكن آنية أو موسمية، بل جاءت ضمن رؤية شاملة تقوم على العمل الوقائي المستمر، حيث تم تكثيف الأعمال الميدانية في مختلف مناطق الاختصاص، وشملت فتح خطوط النار في المواقع الحرجية، وأعمال تعشيب وإزالة الأعشاب الجافة التي تشكل بيئة خصبة لامتداد النيران، إلى جانب تنظيف جوانب الطرق والمناطق العامة المحيطة بالتجمعات السكانية إضافة إلى تقليم الأشجار بالجزر الوسطية وجوانب الطرق والتخلص منها بطريقة سليمة.

وأوضح، أن كوادر البلدية تواصل عملها على مدار الساعة من خلال جولات ميدانية منظمة، يتم خلالها تفقد مواقع البؤر الساخنة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة والتدخل الفوري عند الحاجة، وبما يسهم في حماية السلامة العامة والحد من أي مخاطر محتملة.

وأكد، أن بلدية جرش الكبرى تنظر إلى ملف السلامة البيئية والوقاية من الحرائق باعتباره أولوية لا تحتمل التأجيل، مشددا على أن العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة، بما ينسجم مع مسؤولية البلدية في حماية البيئة والمواطنين وصون المرافق العامة، وترسيخ ثقافة الوقاية كخيار استراتيجي دائم لا يرتبط بالمواسم بل يقوم على الاستدامة والاستباق.

من جهته، قال رئيس لجنة بلدية باب عمان معاذ جرن لـ (بترا)، إن كوادر البلدية قامت بتنظيف جوانب الطرق بواسطة آليات البلدية، حفاظاً على السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق وإظهار المناطق بالمظهر الحضاري اللائق، وتم فتح خطوط النار للحد والسيطرة على الحرائق ضمن المناطق الحرجية والغابات داخل حدود البلدية.

ودعا جرن، المواطنين، إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرق أو في المناطق الحرجية، والتأكد من إطفاء النار بشكل كامل عند التنزه، حفاظاً على السلامة العامة وحمايةً للبيئة والثروة الحرجية.

وقال رئيس لجنة بلدية برما الدكتور زيد الهباهبه، إن كوادر البلدية عملت على إزالة الأعشاب الجافة، وقامت بأخذ الإجراءات المناسبة ضمن خطة استباقية لمواجهة حرائق الصيف وحماية الثروة الحرجية.

وأكد الهباهبه أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي في مقدمة أولويات البلدية مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن حماية الغابات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، والهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الغطاء النباتي من خطر الحرائق، داعيا الأهالي والمتنزهين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم إشعال النيران داخل المناطق الحرجية، والإبلاغ الفوري عن أية ملاحظة لغرفة العمليات الرئيسية.

من جانبه قال رئيس لجنة البلدية النسيم قاسم المصري، إن البلدية عملت على اتخاذ إجراءات احترازية في غابة اللوز في منطقة بليلا ومحمية الأمير حمزة في منطقة كفرخل وذلك ضمن خطة البلدية للمحافظة على الغابات وحمايتها من الحرائق.

فيما أكد رئيس لجنة بلدية المعراض محمود الخوالدة، أن البلدية تعمل وفق خطتها للحد من حرائق الغابات، وتعزيز الجاهزية، حيث تم فتح خطوط نار في الغابات التابعة لحدود البلدية، وتمت إزالة الأعشاب في الساحات والمناطق التي تشكل خطورة على ممتلكات المواطنين.