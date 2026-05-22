كيف علقت الصحافة العالمية على مجموعة النشامى في كأس العالم؟

وطنا اليوم:سلطت شبكة “ESPN” الرياضية العالمية، في تقرير شامل لها ، الضوء على المنتخبات الأربعة التي تسجل حضورها التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026 (التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك)، وهي: الأردن، وأوزبكستان، والرأس الأخضر، وكوراساو. واعتبرت الشبكة أن قرار توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا فتح بابا لدول استغلت نضوج “أجيالها الذهبية”، ليحجز هؤلاء الأربعة مقاعدهم قبل انطلاق الصافرة في 11 حزيران/ يونيو المقبل.

وخصت الشبكة منتخب الأردن (النشامى) بتحليل مميز؛ حيث نقلت عن المشجع زيد العطيات فخره بالعلامات السياحية الكبرى كمدينة البتراء الأثرية ووادي رم، بالإضافة إلى الجدل الشهير حول الاحتفال بأكل “المنسف” البدوي بين يزن النعيمات والعراقي أيمن حسين في كأس آسيا 2023.

وتأهل النشامى رسميا في حزيران 2025 بعد هزيمة عمان 3-0 ليحلوا في المجموعة العاشرة الصعبة إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا، معتمدين على نجوم بارزين مثل موسى التعمري (نجم ستاد رين) والمدافع يزن العرب.

كما استعرض التقرير منتخب أوزبكستان كأول دولة من آسيا الوسطى تتأهل للمونديال تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو، لتكسر عقدة الإخفاقات التاريخية معتمدة على مدافع مانشستر سيتي عبد القادر هوسانوف.

وجاء منتخب الرأس الأخضر (ثالث أصغر دولة سكانيا) ليفجر مفاجأة بتصدر مجموعته الإفريقية على حساب الكاميرون، ليقع في مواجهة إسبانيا وأوروغواي والسعودية.

أخيرا، دخلت جزيرة كوراساو الكاريبية التاريخ كأصغر دولة في التاريخ تصل للمونديال، مستغلة غياب عمالقة الكونكاكاف المنظمين، وتحت قيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات (78 عاما) الذي سيكون الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم.