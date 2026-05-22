بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

3 ساعات ago
أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبًا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتكون الأجواء يومي الأحد والاثنين، مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 14، وفي المرتفعات الشمالية 20- 12، وفي مرتفعات الشراة 22 – 13، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 25- 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

كيف علقت الصحافة العالمية على مجموعة النشامى في كأس العالم؟

11:26

بعد سبع سنوات من الجفاف.. المغرب يتوقع موسما زراعيا مزدهرا

11:22

نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير

10:53

سان دييغو الأمريكية تودع ضحايا المركز الإسلامي في جنازة مهيبة

10:43

وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026

10:36

الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 مسعفين في غارة للاحتلال بجنوب البلاد

10:19

قرى جنوب لبنان تحت الركام.. دمار واسع يخلّف مآسي إنسانية

10:03

القناع الرقمي.. بصمة الوجه قد لا تكون كافية لحماية حسابك

09:42

أكثر من 400 مخالفة لنقل غير مرخص منذ مطلع العام

09:31

​زيادة التضخم: إعادة هندسة لحماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة

09:29

عندما يكون المسجد سوقًا

09:24

في سردية الأردن الحضارية.. قراءة تحليلية في طرح الدكتور زيدان كفافي

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026