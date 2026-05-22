الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


