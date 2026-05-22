وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس
