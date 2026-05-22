70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى نحو 70 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت محافظة القدس بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
ومنعت قوات الاحتلال المرابطين الحاجة نفيسة خويص، ونظام أبو رموز من أداء صلاة الجمعة في طريق المجاهدين وتخرجهم إلى منطقة باب الأسباط.


