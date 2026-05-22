وطنا اليوم:قال مانشستر سيتي الجمعة، إن بيب غوارديولا، سيترك تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، بعد عقد من الزمن من توليه المسؤولية، مما يضع حدا لواحدة من أنجح الحقب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
وفاز غوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي في عام 2016، بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يفز بالدوري منذ عامين.
بعد عقد من الزمن.. السيتي يضع نقطة النهاية لرحلة غوارديولا
