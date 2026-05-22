بعد عقد ‌من الزمن.. السيتي يضع نقطة النهاية لرحلة غوارديولا

وطنا اليوم:قال مانشستر سيتي ⁠الجمعة، إن بيب غوارديولا، سيترك تدريب الفريق المنافس ​في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز في نهاية الموسم، بعد عقد ‌من الزمن ‌من توليه المسؤولية، مما يضع حدا لواحدة من أنجح ‌الحقب في تاريخ ‌كرة ⁠القدم الإنجليزية.

وفاز غوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي ⁠في ‌عام 2016، بستة ⁠ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ⁠بالإضافة إلى كأس ​الاتحاد ⁠الإنجليزي ثلاث مرات، ​وخمسة ألقاب في كأس الرابطة ​الإنجليزية المحترفة، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق ​لم ‌يفز بالدوري منذ عامين.