الخلايلة : الحجاج الأردنيون بخير ومخيمات عرفات ومنى جاهزة لاستقبالهم

وطنا اليوم:أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة أنّ عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة انتهت، وجميع الحجاج أتموا مناسك عمرة التمتع، وباتوا في مساكنهم، حتى موعد تفويجهم إلى صعيد عرفات في مساء يوم الثامن من ذي الحجة.

وقال الخلايلة في تصريحات اليوم الجمعة من مكة المكرمة، أنّ جميع الحجاج بخير، وأنّ هناك كادر كامل بدأ بالفعل العمل على تجهيز مخيمات الحجاج الاردنيين في صعيد عرفات ومشعر منى لاستقبالهم.

وبين أن الخيم ستكون جاهزة، بشكل كامل، وستكون هذا العام في موقع من الأفضل في منطقة عرفات مضيفًا أنّ مخيمات مشعر منى ستكون قريبة من مكان رمي الجمرات، مقارنة مع المخيمات التي كانت تخصص للحجاج الأردنيين سابقًا.

ونوه إلى أنّ الوزارة قامت بتوصية الحجاج، بدم السير تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة ذلك لارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة.

ورفع باسم حجاج بيت الله الحرام الأردنيين، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة استقلال المملكة.