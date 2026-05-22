بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخلايلة : الحجاج الأردنيون بخير ومخيمات عرفات ومنى جاهزة لاستقبالهم

3 ساعات ago
الخلايلة : الحجاج الأردنيون بخير ومخيمات عرفات ومنى جاهزة لاستقبالهم

وطنا اليوم:أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة أنّ عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة انتهت، وجميع الحجاج أتموا مناسك عمرة التمتع، وباتوا في مساكنهم، حتى موعد تفويجهم إلى صعيد عرفات في مساء يوم الثامن من ذي الحجة.
وقال الخلايلة في تصريحات اليوم الجمعة من مكة المكرمة، أنّ جميع الحجاج بخير، وأنّ هناك كادر كامل بدأ بالفعل العمل على تجهيز مخيمات الحجاج الاردنيين في صعيد عرفات ومشعر منى لاستقبالهم.
وبين أن الخيم ستكون جاهزة، بشكل كامل، وستكون هذا العام في موقع من الأفضل في منطقة عرفات مضيفًا أنّ مخيمات مشعر منى ستكون قريبة من مكان رمي الجمرات، مقارنة مع المخيمات التي كانت تخصص للحجاج الأردنيين سابقًا.
وأشار إلى أنّ عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة انتهت، وجميع الحجاج أتموا مناسك عمرة التمتع، وباتوا في مساكنهم، حتى موعد تفويجهم إلى صعيد عرفات في مساء يوم الثامن من ذي الحجة.
ونوه إلى أنّ الوزارة قامت بتوصية الحجاج، بدم السير تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة ذلك لارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة.
ورفع باسم حجاج بيت الله الحرام الأردنيين، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة استقلال المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

15:13

زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني

15:08

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في برلين

14:59

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

14:43

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:05

بعد عقد ‌من الزمن.. السيتي يضع نقطة النهاية لرحلة غوارديولا

13:56

على مشارف العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في 8 دول عربية

13:44

البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم

13:30

بعد غضب واشنطن.. كيف رد الناتو على الضغوط الأمريكية بشأن مضيق هرمز؟

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026