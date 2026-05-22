زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني

وطنا اليوم:احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانون، وبالتزامن مع التأهل التاريخي لمنتخب النشامى، أطلقت شركة زين الأردن – راعي الاتصالات الحصري للمنتخب الوطني لكرة القدم، احتفالاتها الوطنية، بحضور نجوم منتخب النشامى، عبر فعالية احتفالية أقامتها صباح اليوم الجمعة أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان.

وشهدت الفعالية أجواء وطنية وحماسية بحضور نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، عامر جاموس، حسام أبو الذهب، في انطلاقة فعاليات زين الاحتفالية بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة، حيث تخلّل الفعالية فقرات متنوعة عزّزت أجواء الحماس والتفاعل بفرحة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، في مشهد عكس روح التواصل المباشر بين اللاعبين والجمهور، كما شملت الفعالية توزيع جوائز وهدايا على المشاركين والحضور مما أضفى مزيداً من البهجة على أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال على أنغام أغنية “المنتخب كلّه زين” التي أطلقتها الشركة أمس ضمن دعمها للمنتخب ومشاركته التاريخية.

واشتملت الفعالية على انطلاق مسيرة ضخمة للدراجات النارية نظمتها شركة زين بالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات مالكي الدراجات النارية في الأردن، حيث انطلقت مئات الدراجات من مبنى شركة زين لتجوب شوارع عمّان وصولاً إلى صرح الشهيد، في رمزية للاعتزاز بالوطن وقيادته وبطولات جنوده البواسل التي يخلدها الصرح بين جدرانه، حيث استُكملت الاحتفالات التي عبّرت عن فرحة الأردنيين واعتزازهم باستقلال مملكتهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وتندرج هذه الاحتفالات الضخمة التي تنظّمها شركة زين سنوياً في مختلف المناسبات الوطنية، في إطار حرصها الدائم على إحياء هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وتأكيداً على دورها الفاعل واعتزازها الدائم بالوطن، وحِرصها على مُشاركة الأردنيين مختلف الفعاليات والمُناسبات لا سيّما تلك التي تُجسّد روح الانتماء والاعتزاز والفخر بالأردن، وانطلاقاً من كونها شركة وطنية تؤمن بدورها المجتمعي تواصل الشركة تنظيم ودعم المبادرات والاحتفالات الوطنية التي تجمع الأردنيين وتعكس قيم الوحدة والولاء والاعتزاز بالهوية الأردنية.

وجددت شركة زين من خلال هذه الفعالية مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، كما جددت دعوتها للأردنيين لحضور احتفالها الأضخم بعيد الاستقلال الثمانين، والاحتفاء بتأهل منتخب النشامى الذي تواصل شركة زين دعم مسيرته بكونها راعي الاتصالات الحصري، حيث سيُقام الاحتفال في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمّان يوم الإثنين القادم الموافق 25/5 ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، وسيتخلّله باقة من الفقرات الفنية والتراثية المتنوعة والعروض الجوية التي تعكس روح المناسبة الوطنية وتُجسّد أجواء الفرح والفخر بالوطن وإنجازاته.