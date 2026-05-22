بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

6 دقائق ago
علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

وطنا اليوم:كشف نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، عن إجراء النقابة مقارنة بين أسعار الملابس في المحال المحلية وبين أسعارها في المتاجر الإلكترونية الخارجية، مشيرًا إلى أن الأسعار في المحال أقل بشكل واضح، لاسيما بعد تأثر الشراء الإلكتروني من الخارج بارتفاع تكاليف النقل الجوي.
وقال علان إن الحركة الفعليّة للإقبال على الملابس بدأت مع صرف الرواتب الأربعاء الماضي، لاسيما وأن الشريحة الواسعة من المواطنين تعتمد في شراء الملابس على الرواتب، وأن قطاع الألبسة بشكل عام يعتمد على محدودي الدخل الذين يمثلون شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً أن جميع أصناف الألبسة متوفرة في الأسواق.
وبين، أنه عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة التي لها جمهورها مثلما هناك جمهور يرغب بالألبسة الجديدة.
وأشار إلى توقعات النقابة بارتفاع نسبة مبيعات الملابس خلال الأيام المقبلة قبل عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى الإقبال على الألبسة لكل الفئات العمرية، وأن موسم الألبسة في الصيف ما زال بأوله ويمتد الإقبال عليها حتى شهر آب المقبل خصوصاً مع العطلات المدرسية وعودة المغتربين والسواح وزيادة المناسبات الاجتماعية.
وأوضح علان، أن مدى موسم شراء الألبسة في عيد الأضحى يتراوح بين 10- 14 يومًا، وهي فترة أقل من مدى موسم الشراء في عيد الفطر الذي يمتد شهراً كاملاً، مشيراً إلى أن الألبسة المحلية منافسة وذات جودة ومتوفرة وتخضع لتعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، داعياً إلى مراجعة العبء الضريبي على قطاع الألبسة، والذي يصل أحياناً إلى 32% رسوم وجمارك وضرائب مختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:05

متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

20:00

لأول مرة منذ 1967.. مستوطنين يقتحمون الأقصى بـ”قربان الخبز” بعد الاعتداء على حراس المسجد

19:33

الخرابشة: 1.5 مليون مستخدم يوميا لتطبيقات النقل الذكية

19:22

ليست الأضحية مجرد شعيرة تُؤدّى

19:20

يوم الاستقلال الأردني

19:16

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بطائرتين مسيّرتين

19:13

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

19:09

المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

16:39

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026