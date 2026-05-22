علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

وطنا اليوم:كشف نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، عن إجراء النقابة مقارنة بين أسعار الملابس في المحال المحلية وبين أسعارها في المتاجر الإلكترونية الخارجية، مشيرًا إلى أن الأسعار في المحال أقل بشكل واضح، لاسيما بعد تأثر الشراء الإلكتروني من الخارج بارتفاع تكاليف النقل الجوي.

وقال علان إن الحركة الفعليّة للإقبال على الملابس بدأت مع صرف الرواتب الأربعاء الماضي، لاسيما وأن الشريحة الواسعة من المواطنين تعتمد في شراء الملابس على الرواتب، وأن قطاع الألبسة بشكل عام يعتمد على محدودي الدخل الذين يمثلون شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً أن جميع أصناف الألبسة متوفرة في الأسواق.

وبين، أنه عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة التي لها جمهورها مثلما هناك جمهور يرغب بالألبسة الجديدة.

وأشار إلى توقعات النقابة بارتفاع نسبة مبيعات الملابس خلال الأيام المقبلة قبل عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى الإقبال على الألبسة لكل الفئات العمرية، وأن موسم الألبسة في الصيف ما زال بأوله ويمتد الإقبال عليها حتى شهر آب المقبل خصوصاً مع العطلات المدرسية وعودة المغتربين والسواح وزيادة المناسبات الاجتماعية.

وأوضح علان، أن مدى موسم شراء الألبسة في عيد الأضحى يتراوح بين 10- 14 يومًا، وهي فترة أقل من مدى موسم الشراء في عيد الفطر الذي يمتد شهراً كاملاً، مشيراً إلى أن الألبسة المحلية منافسة وذات جودة ومتوفرة وتخضع لتعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، داعياً إلى مراجعة العبء الضريبي على قطاع الألبسة، والذي يصل أحياناً إلى 32% رسوم وجمارك وضرائب مختلفة.