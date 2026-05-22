بقلم: حسن علي الزوايده

يوم الاستقلال الأردني ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل هو يوم يحمل في وجدان الأردنيين معاني الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن العظيم الذي بُني بسواعد المخلصين وتضحيات الأحرار. ففي هذا اليوم نستذكر مسيرة وطنٍ شق طريقه بالعزيمة والإرادة، واستطاع أن يبقى شامخاً ثابتاً رغم كل التحديات.

الاستقلال هو وفاء لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن، من أبناء الجيش العربي والأجهزة الأمنية، أولئك الذين كتبوا بدمائهم صفحات المجد ليبقى الأردن آمناً مستقراً عزيزاً بين الأوطان. وهو أيضاً تقدير لكل من عمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته والمحافظة على وحدته وقوته.

وفي هذه المناسبة الوطنية، يعتز الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة التي حملت رسالة البناء والاستقرار، وسعت دائماً لخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه، حتى أصبح الأردن نموذجاً في الأمن والثبات وسط محيط مليء بالتحديات والمتغيرات.

إن التعبير عن المشاعر الوطنية الصادقة ليس تملقاً ولا كما يحاول البعض وصفه من أصحاب الأصوات المأجورة في الخارج، بل هو حمية وطنية صادقة وانتماء راسخ لوطن نعتز بكل ذرة تراب فيه. فحب الوطن لا يُقاس بالشعارات الفارغة، بل بالإخلاص له والوقوف إلى جانبه والدفاع عنه في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.

وفي ختام هذه المناسبة العزيزة، نسأل الله بقلوب مخلصة أن يحفظ الأردن قيادةً وجيشاً وشعباً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ليبقى وطن العز والش