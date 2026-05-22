متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:ضمن احتفالات متحف السيارات الملكي بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة، سيّر المتحف، الجمعة، موكبا مهيبا من السيارات التاريخية والنادرة التي جابت شوارع العاصمة عمان وسط ترحيب وتفاعل شعبي واسع.

وانطلق الموكب من مقر المتحف ليمر عبر الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث تزينت المركبات الملكية الكلاسيكية بالأعلام الأردنية، مستقطبةً المواطنين والعائلات الذين اصطفوا على جنبات الطرقات لمشاهدة هذا الإرث التاريخي المتحرك والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مفعمة بالفخر والابتهاج.

وتزامن ذلك مع بدء احتفالات المملكة بعيد الاستقلال في العديد من المواقع، والساحات، والحدائق العامة، والتي عمت جميع محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها، لتشكل لوحة وطنية جامعة تعبر عن قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بمسيرة البناء والإنجاز تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.

كما اشتملت الاحتفالات والفعاليات المرافقة للموكب على تقديم عروض فلكلورية وموسيقية حية عزفتها الأوركسترا والموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والأوسمة التذكارية على الحضور.

وشهدت الحدائق العامة تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية مخصصة للأطفال والعائلات، ومبادرات شبابية تطوعية عكست روح التلاحم والبهجة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي توجت ثمانية عقود من الاستقرار والتقدم والريادة والرفعة للأردن العزيز.