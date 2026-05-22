بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

27 دقيقة ago
متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:ضمن احتفالات متحف السيارات الملكي بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة، سيّر المتحف، الجمعة، موكبا مهيبا من السيارات التاريخية والنادرة التي جابت شوارع العاصمة عمان وسط ترحيب وتفاعل شعبي واسع.
وانطلق الموكب من مقر المتحف ليمر عبر الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث تزينت المركبات الملكية الكلاسيكية بالأعلام الأردنية، مستقطبةً المواطنين والعائلات الذين اصطفوا على جنبات الطرقات لمشاهدة هذا الإرث التاريخي المتحرك والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مفعمة بالفخر والابتهاج.
وتزامن ذلك مع بدء احتفالات المملكة بعيد الاستقلال في العديد من المواقع، والساحات، والحدائق العامة، والتي عمت جميع محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها، لتشكل لوحة وطنية جامعة تعبر عن قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بمسيرة البناء والإنجاز تحت ظل الراية الهاشمية الحكيمة.
كما اشتملت الاحتفالات والفعاليات المرافقة للموكب على تقديم عروض فلكلورية وموسيقية حية عزفتها الأوركسترا والموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والأوسمة التذكارية على الحضور.
وشهدت الحدائق العامة تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية مخصصة للأطفال والعائلات، ومبادرات شبابية تطوعية عكست روح التلاحم والبهجة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي توجت ثمانية عقود من الاستقرار والتقدم والريادة والرفعة للأردن العزيز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

20:00

لأول مرة منذ 1967.. مستوطنين يقتحمون الأقصى بـ”قربان الخبز” بعد الاعتداء على حراس المسجد

19:33

الخرابشة: 1.5 مليون مستخدم يوميا لتطبيقات النقل الذكية

19:22

ليست الأضحية مجرد شعيرة تُؤدّى

19:20

يوم الاستقلال الأردني

19:16

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بطائرتين مسيّرتين

19:13

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

19:09

المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

16:39

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026