بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

ساعة واحدة ago
المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

وطنا اليوم:تشهد المتنزهات والمواقع العامة في محافظة عجلون إقبالاً من العائلات والشباب والزوار بما توفره من مساحات طبيعية وإطلالات بيئية ومرافق ترفيهية خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع وفصل الصيف.
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المتنزهات والمواقع العامة تشكل جزءاً مهماً من المشهد السياحي والبيئي في المحافظة، مشيراً إلى أن طبيعة عجلون وتنوع مواقعها يسهمان في استقطاب الزوار وتوفير متنفسات للعائلات والباحثين عن الأجواء الطبيعية.
وأضاف، أن المحافظة تمتلك العديد من المواقع التي أصبحت وجهات للزوار ما يعزز من حضورها السياحي والبيئي.
وأوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والإنارة داخل المتنزهات والمواقع العامة إلى جانب توفير جلسات ومرافق خدمية تسهم في راحة الزوار والعائلات.
وأضاف، أن عدداً من المتنزهات والمواقع العامة في المحافظة تشهد إقبالاً من الزوار، من بينها القرية الحضرية ومتنزه عنجرة البيئي وعدد من المواقع الطبيعية المطلة التي يقصدها الزوار والعائلات خلال فصل الصيف.
وأشار المصور الفوتوغرافي عربي فريحات إلى أن موقع طائرة الشهيد فراس العجلوني في عنجرة أصبح من المواقع التي يقصدها الزوار ومحبو التصوير لما يوفره من إطلالات مباشرة على قلعة عجلون والطبيعة المحيطة بها.
وأكد عضو مبادرة “البيئة تجمعنا عبد الكريم إبراهيم أهمية الحفاظ على نظافة المتنزهات والمواقع العامة، داعياً الزوار إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك النفايات داخل المواقع الطبيعية حفاظاً على جمال الطبيعة في المحافظة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

20:05

متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

20:00

لأول مرة منذ 1967.. مستوطنين يقتحمون الأقصى بـ”قربان الخبز” بعد الاعتداء على حراس المسجد

19:33

الخرابشة: 1.5 مليون مستخدم يوميا لتطبيقات النقل الذكية

19:22

ليست الأضحية مجرد شعيرة تُؤدّى

19:20

يوم الاستقلال الأردني

19:16

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بطائرتين مسيّرتين

19:13

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

16:39

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026