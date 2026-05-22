بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

31 دقيقة ago
هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الهولندي روب يتن الجمعة، عن موافقة حكومته رسميا على فرض حظر شامل على استيراد السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات التي أقامها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن هذا القرار يأتي استنادا إلى مبادئ قانونية وأخلاقية، مشيرا إلى أن:
“الهدف الرئيسي من الحظر هو منع أي مساهمة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في استمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية عبر الأنشطة الاقتصادية والتجارية الهولندية”.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت الحكومة الهولندية السابقة العام الماضي (2025) عن نيتها اتخاذ هذه الخطوة، حيث يتوقع دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من هذا العام (2026).

ضربة تجارية.. هولندا أحد كبار المشترين
تعد جمهورية هولندا واحدة من أكبر المشترين العالميين للسلع الصادرة من أسواق الاحتلال، ورغم أن لاهاي لم تكشف عن حجم وقيمة السلع التي تتدفق إليها حاليا من المستوطنات بشكل دقيق، إلا أن القرار يمثل ضربة اقتصادية وسياسية لمشروع الاستيتان.
وتنسجم الخطوة الهولندية مع الموقف الدولي؛ إذ تعتبر معظم القوى العالمية ومنظمات حقوق الإنسان أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلها الكيان في حرب عام 1967 غير شرعية، حيث صدرت قرارات عدة عن مجلس الأمن الدولي تطالب بوقف كافة الأنشطة الاستيتانية فورا.

سوابق أوروبية.. نموذج النرويج
لا يعد الموقف الهولندي معزولا في القارة العجوز، فقد سبقته خطوات أوروبية أخرى:
وسم المنتجات (2022): وضعت الحكومة النرويجية علامة مميزة لمنع خداع المستهلكين، لتوضيح أن هذه السلع قادمة من مستوطنات الاحتلال في الجولان السوري المحتل، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الموقف السياسي: رغم وجود تلك العلامات، أكدت وزيرة خارجية النرويج آنذاك، أنيكن هويتفلدت، أن تلك الخطوة كانت تنفيذا للقانون الدولي وليست مقاطعة كاملة لتل أبيب، مشددة على استمرار العلاقات الثنائية.
لكن التحرك الهولندي الحالي (2026) يذهب إلى مدى أبعد بفرض حظر كامل للاستيراد وليس مجرد تمييز البضائع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

15:13

زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني

15:08

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في برلين

14:59

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

14:43

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:37

الخلايلة : الحجاج الأردنيون بخير ومخيمات عرفات ومنى جاهزة لاستقبالهم

14:05

بعد عقد ‌من الزمن.. السيتي يضع نقطة النهاية لرحلة غوارديولا

13:56

على مشارف العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في 8 دول عربية

13:44

البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم

13:30

بعد غضب واشنطن.. كيف رد الناتو على الضغوط الأمريكية بشأن مضيق هرمز؟

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026