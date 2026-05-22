ليست الأضحية مجرد شعيرة تُؤدّى

ساعة واحدة ago
كتب المحامي حسين احمد الضمور :

بل رسالة عميقة تُعلّم الإنسان أن يتحرر من كل تعلّقٍ يُبعده عن الله، أو يُثقِل قلبه بالخوف والقلق والاعتماد على غيره
فحين امتثل سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر الله، لم يكن المقصود ذبـح الابن بقدر ما كان المقصود اختبار الإيمان، وصدق التسليم، وقدرة القلب على تقديم محبة الله فوق كل شيء.
فالإنسان أحيانًا يتعلق بأشخاص، أو مناصب، أو مال، أو راحة، أو حتى بصورةٍ يريدها لنفسه… حتى تصبح تلك التعلقات عبئًا على روحه.
وهنا تأتي الأضحية بمعناها الأعمق:
أن تذبح خوفك، وتذبح ضعفك، وتذبح تعلقك المرضي بكل ما يُنسيك أن الرزق بيد الله، وأن العوض منه وحده.
وما يتركه الإنسان لله… لا يضيع.
بل يعود إليه بصورةٍ أجمل، وطمأنينةٍ أوسع، وعوضٍ لا يتوقعه.
لذلك، لم تكن قصة إبراهيم عليه السلام قصة فقد…
بل قصة يقينٍ انتهت بالفداء، والرضا، والخلود في الذكر الحسن.
كل عام وانتم بخير


