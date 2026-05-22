لأول مرة منذ 1967.. مستوطنين يقتحمون الأقصى بـ”قربان الخبز” بعد الاعتداء على حراس المسجد

وطنا اليوم:اقتحم 9 مستوطنين، الجمعة، المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء على حارسين من حراس المسجد، وكان بحوزتهم “قربان الخبز”، قبل أن يقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانمة ويتمكنوا من الوصول إلى صحن مسجد قبة الصخرة، في سابقة قالت محافظة القدس إنها الأولى من نوعها منذ 1967.

وقالت محافظة القدس، إنّ الاقتحام تزامن مع تحريض واسع من جماعات “الهيكل” المتطرفة بمناسبة ما يسمى “عيد الأسابيع”، في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أنّ هذا التصعيد يترافق مع دعوات لتقديم “القرابين” النباتية والحيوانية داخل المسجد، ضمن مساعي جماعات “الهيكل” لتكريس الطقوس وتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى تصاعد دعوات وتحريض جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى الجمعة، كما جرى في مناسبات سابقة أبرزها ما يسمى “يوم توحيد القدس”، رغم أنّ المسجد يُغلق أمام اقتحامات المستوطنين يومي الجمعة والسبت.