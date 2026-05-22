بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

ساعة واحدة ago
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الجمعة، مركز تدريب ABB، وهو أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في برلين، ألمانيا.
وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية.
ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة.
واستمع سموهما، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، إلى إيجاز حول المركز وأبرز برامج التدريب المهني التي يتيحها، بما فيها تكنولوجيا الروبوتيكس، والأتمتة، والرقمنة.
وجال سموهما في مرافق المركز، الذي يضم خطوط إنتاج صناعية تتيح للمتدربين محاكاة عمليات الإنتاج واكتساب مهارات تقنية متقدمة.
واطلع سمو ولي العهد والأميرة رجوة، خلال الجولة، على عدد من المشاغل في المركز، واستمعا إلى تجارب الطلبة في التعليم والتدريب التقني والمهني.
ورافق سموهما في الزيارة، مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

20:05

متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

20:00

لأول مرة منذ 1967.. مستوطنين يقتحمون الأقصى بـ”قربان الخبز” بعد الاعتداء على حراس المسجد

19:33

الخرابشة: 1.5 مليون مستخدم يوميا لتطبيقات النقل الذكية

19:22

ليست الأضحية مجرد شعيرة تُؤدّى

19:20

يوم الاستقلال الأردني

19:16

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بطائرتين مسيّرتين

19:09

المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

16:39

هولندا تقر رسميا حظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

16:34

مشهد غير طبيعي.. جنود إسرائيليون وعائلاتهم يحتفلون بإبادة قرى لبنان

15:57

الصحة العالمية تُحذر من تفشي سلالة “إيبولا” بلا لقاح

15:32

بلديات جرش تكثف حملاتها للحد من مخاطر حرائق الغابات

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026