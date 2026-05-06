مجموعة الخليج للتأمين – الأردن و بنك الأردن يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق وتقديم خدمات التأمين المصرفي

وطنا اليوم:في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع منظومة الحلول المالية المتكاملة في السوق الأردني.

وجاءت هذه الاتفاقية، انسجامًا مع رؤية الطرفين نحو الابتكار وتقديم خدمات مالية متكاملة، حيث سيتمكن عملاء البنك من الوصول إلى باقة شاملة من الحلول التأمينية بسهولة ومرونة، عبر قنوات مصرفية موثوقة وحديثة.

ويتيح هذا التعاون تقديم حلول تأمينية عبر القنوات المصرفية للبنك إلى جانب خدماته المالية، بما يوفّر للعملاء تجربة أكثر تكاملًا وسهولة في الوصول إلى احتياجاتهم، ويعزّز من كفاءة إدارة التزاماتهم المالية والتأمينية ضمن منظومة واحدة.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني: “نؤمن في مجموعة الخليج للتأمين – الأردن بأهمية التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني، لما له من دور في خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى تقديم تجربة تأمينية متقدمة وسهلة الوصول، تشمل مختلف احتياجات الأفراد، بما يعزز الأمان المالي والاستقرار المستقبلي لعملائنا”.

وفي تعليق له على هذا التعاون، أكّد مدير عام مجموعة بنك الاردن، صالح حماد، أن هذه الشراكة تجسّد امتدادًا للتوجهات الاستراتيجية للبنك نحو تعزيز دوره كمزوّد لحلول مالية متكاملة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته وتقديم منظومة أكثر شمولًا للأمان المالي، بما يلبّي احتياجات العملاء المتنامية ويدعم استقرارهم. وأضاف أن البنك يواصل من خلال هذه الخطوة تطوير نموذج أعماله عبر دمج الخدمات المصرفية والتأمينية ضمن تجربة موحّدة ومبسّطة، تتيح للعملاء الوصول إلى حلول متكاملة بسهولة وكفاءة أعلى.

وأوضح حماد أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البنك على تقديم قيمة مستدامة لعملائه، من خلال توفير منتجات تأمينية مرنة وعالية الجودة تعزّز مستويات الحماية المالية وتواكب تطلعات مختلف الشرائح، بما في ذلك الأفراد والشركات. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشمول التأميني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية ودورًا تكامليًا للقطاع المصرفي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.