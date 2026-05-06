وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة صائب خريسات، أن الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز العقبات والحفاظ على وتيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.

وقال خريسات خلال رعايته، الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن المسابقة تمثل تتويجا لجهود الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع على مدى السنوات الماضية، في إيجاد حاضنة داعمة للمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاعات الزراعية والبيئية والصناعية وغيرها.

وأضاف أن الأردن حقق إنجازات نوعية على المستوى العالمي، رغم محدودية الموارد الطبيعية، مبينا أنه يزخر بموارد بشرية فكرية وعلمية متميزة أسهمت في وضعه ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من شح المياه والتحديات والاضطرابات الإقليمية، فإن الأردن كان وما يزال وسيبقى واحة أمن واستقرار، بفضل قيادته وكفاءة أبنائه من الرجال والنساء والشباب المبدع، مؤكدا أن رأس المال البشري يمثل مصدر الفخر الحقيقي ومحرك الإنجاز الوطني.

من جانبه، قال رئيس الجمعية رضا الخوالدة، إن هذه المبادرة شكلت منصة نوعية لدعم الابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أنها أتاحت فرصة حقيقية لرواد الأعمال لتقديم أفكارهم في مجالات الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من برامج التدريب والإرشاد والدعم الفني والمالي.

وأضاف إن المسابقة التي انطلقت في أيلول 2024 شهدت إقبالا لافتا، حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة 210 مشاريع، استبعد منها 63 طلبا لعدم توافقها مع محاور المسابقة، فيما توزعت بقية المشاريع على 13 قطاعا، شملت السياحة البيئية، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والطاقة والنقل، والمياه، والمناخ، والتكنولوجيا، والزراعة المائية والتغذية.

وبين أن مراحل التقييم والتأهيل أسفرت عن اختيار 19 مشروعا فائزا، تميزت بأفكار ريادية قابلة للتطبيق وقادرة على إحداث أثر إيجابي في مجالات الاستدامة البيئية، مؤكدا أن المسابقة لم تكن مجرد فعالية، بل تجربة متكاملة أسهمت في تطوير قدرات المشاركين وتعزيز فرص تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وثمّن دعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيدا بجهود الشركاء واللجان الفنية والاستشارية في إنجاح المسابقة.

وألقى رئيس اللجنة الاستشارية للمسابقة وزير الزراعة الأسبق محمود الدويري، كلمة أكد خلالها أهمية المشاريع المشاركة في المسابقة، مشيرا إلى أنها ركزت على استغلال المصادر الوراثية النباتية والحيوانية المتاحة، وعكست حرصا واضحا على حمايتها وإدارتها بكفاءة.

وأضاف إن هذه الجهود تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز استدامة الموارد، بما يضمن صونها للأجيال المقبلة.

من جهته، عرض ممثل الفريق التنفيذي لمشروع المسابقة المدير العام لمنصة دمج الأكاديميا بالصناعة خالد خريسات، المشاريع الفائزة ونتائج المسابقة، مشيرا إلى أن اختيار المشاريع الفائزة في المسابقة تم بناء على توافقها مع أهداف الاقتصاد الأخضر بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ذات الأثر البيئي الإيجابي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتحفيز الحلول الإبداعية التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وقد أسفرت المسابقة عن تمويل 19 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 365 ألف دولار.

وأشار إلى أن المشاريع الفائزة هي: هكتار لاحتضان المشاريع الصغيرة وزراعة نبات السمسم وإنتاج المخبوزات، وزعفرانكم وعالم النباتات، وقيس البيئي، وكركم الأردن ومزرعة شمس البيئية وواحة الزراعة المائية والحصاد المائي للمزرعة المتكاملة والخبرات للزراعة العضوية المستدامة ومشرع CHub ومشروع Ecofriendly mineral-based natural fertilizer ومشروع Eco-sprinklers Agrivoltaics، ومشروع GeaComb for CO2 Credits Generation، ومشروع Recycle of CO2، ومشروع SolarDrain Clamp، والحصاد المائي للمزرعة المتكاملة، والزراعة الذكية مناخيا باستخدام أنظمة منخفضة التكلفة، وأورجانيكي وإنتاج مبيد حيوي لآفات زراعية من مخلفات نباتات العائلة الصليبية.

وعقد على هامش الحفل جلسة حوارية متخصصة بعنوان “المشاريع الخضراء في الأردن وأثرها في الاقتصاد وفرص الدعم”، بمشاركة مدير صندوق البحث العلمي والابتكار طارق مقطش، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، والمستشار والخبير الدولي فاضل الزعبي، ونائب رئيس الجمعية سميح أبو بكر وعدد من الخبراء والمختصين.

كما اشتمل البرنامج على معرض للمشاريع المشاركة، أتاح للحضور الاطلاع على أبرز الابتكارات، واختتمت الفعالية بعروض تقديمية للمشاريع، وسط تأكيدات لأهمية البناء على مخرجات المسابقة لدعم توجهات الاقتصاد الأخضر في المملكة.