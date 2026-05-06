بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

8 دقائق ago
الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا.
وأضافت المنظمة أنه تم الانتهاء من إجلاء ثلاثة من أفراد طاقم سفينة الرحلات “إم في هونديوس” الراسية قبالة سواحل الرأس الأخضر، ويُشتبه بإصابتهم بمرض مرتبط بالفيروس.
وسرعان ما تحولت رحلة السفينة السياحية “هونديوس” من مغامرة استكشافية في عرض المحيط الأطلسي إلى أزمة صحية غامضة أثارت قلق السلطات الدولية.

ماذا نعرف عن الفيروس؟
ينتشر “فيروس هانتا” نادرا في المناطق الريفية عبر القوارض. تنتقل العدوى أساسًا باستنشاق هواء ملوث ببول أو براز أو لعاب القوارض، أو عبر ملامسة أسطح أو طعام ملوث، ونادرا عبر العض.

الأعراض
تبدأ بحمى وتعب وآلام عضلية وصداع واضطرابات هضمية، وقد تتطور خلال أيام إلى ضيق تنفس وامتلاء الرئتين بالسوائل مع معدل وفاة يصل إلى 40 بالمئة.
في الشكل الآخر (الحمى النزفية الكلوية)، تظهر أعراض حادة تشمل الحمى وآلام الظهر والبطن وقد تصل لانخفاض الضغط والفشل الكلوي، بنسبة وفاة 1–15 بالمئة.

العلاج
لا يوجد علاج محدد حتى الآن، ويعتمد التدخل على الرعاية الداعمة مثل الأكسجين والسوائل، مع أهمية التشخيص المبكر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

البوتاس العربية تُنشئ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الأردن بقدرة 6 ميجاواط ذروة

13:52

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن و بنك الأردن يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق وتقديم خدمات التأمين المصرفي

13:47

فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات

13:44

بإدراج فني السيراميك والزخرفة إلى حقوله الإبداعية .. “بشاير جرش” للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13

13:41

اطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي

13:37

ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد

13:35

الصناعة والتجارة: تحرير 1500 مخالفة منذ بداية العام الحالي

12:33

تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

12:25

عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط

12:21

محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي

12:12

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

12:06

براءة فضل شاكر من التهمة الجنائية الموجهة إليه

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026