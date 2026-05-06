الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا.

وأضافت المنظمة أنه تم الانتهاء من إجلاء ثلاثة من أفراد طاقم سفينة الرحلات “إم في هونديوس” الراسية قبالة سواحل الرأس الأخضر، ويُشتبه بإصابتهم بمرض مرتبط بالفيروس.

وسرعان ما تحولت رحلة السفينة السياحية “هونديوس” من مغامرة استكشافية في عرض المحيط الأطلسي إلى أزمة صحية غامضة أثارت قلق السلطات الدولية.

ماذا نعرف عن الفيروس؟

ينتشر “فيروس هانتا” نادرا في المناطق الريفية عبر القوارض. تنتقل العدوى أساسًا باستنشاق هواء ملوث ببول أو براز أو لعاب القوارض، أو عبر ملامسة أسطح أو طعام ملوث، ونادرا عبر العض.

الأعراض

تبدأ بحمى وتعب وآلام عضلية وصداع واضطرابات هضمية، وقد تتطور خلال أيام إلى ضيق تنفس وامتلاء الرئتين بالسوائل مع معدل وفاة يصل إلى 40 بالمئة.

في الشكل الآخر (الحمى النزفية الكلوية)، تظهر أعراض حادة تشمل الحمى وآلام الظهر والبطن وقد تصل لانخفاض الضغط والفشل الكلوي، بنسبة وفاة 1–15 بالمئة.

العلاج

لا يوجد علاج محدد حتى الآن، ويعتمد التدخل على الرعاية الداعمة مثل الأكسجين والسوائل، مع أهمية التشخيص المبكر.