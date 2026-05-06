ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد

وطنا اليوم:نفّذت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه،مديرية الرقابة الداخلية وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة مياه اليرموك، حملات رقابية وأمنية موسعة في مناطق مختلفة من محافظة إربد، أسفرت عن ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي التفاصيل، تمكنت الفرق المختصة من ضبط تنك مياه (قشرة) بسعة 22 مترًا مكعبًا يُستخدم لتزويد صهاريج مياه الشرب من مصدر غير معلوم، وذلك بعد ورود معلومات حول وجود نشاط غير قانوني يهدد سلامة مصادر المياه.

وبمرافقة قوة أمنية، جرى التحرك إلى الموقع وضبط التنك وهو ممتلئ بالمياه ومزوّد بمحابس، حيث تم تفريغه بالكامل وإتلافه عبر إحداث ثقوب جانبية وأمامية لمنع إعادة استخدامه، إضافة إلى مصادرة أحد المحابس البلاستيكية.

وفي حالة أخرى، تم ضبط اعتداء على خط مياه مغذٍ لأحد المنازل، حيث تبين قيام صاحب الاشتراك بالتلاعب بعداد المياه وفكه، واستخدام مضخة وخزان خاص لتعبئة المياه بطرق غير مشروعة، إلى جانب تركيب وصلة غير قانونية لتعبئة صهاريج مياه. وقد تم على الفور مصادرة عداد المياه وفصل الخط المغذي، وتنظيم الضبوطات اللازمة حسب الأصول.

وأكدت وزارة المياه والري استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، بهدف حماية مصادر المياه وضمان عدالة توزيعها والحفاظ على الأمن المائي، مشددة على أن أي اعتداء على الشبكات المائية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تمس الصالح العام