عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط

وطنا اليوم:في إطار حرصها على تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وضمن جهودها في التشبيك مع القطاع الصناعي وتلبية متطلبات Pearson BTEC، نظّمت كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهلية زيارة ميدانية لطلبة تخصص هندسة السيارات إلى شركة البستنجي موتورز، بهدف ربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية في بيئة العمل.

وجاءت الزيارة بإعداد وتنسيق من المهندس سيف البستنجي، وبإشراف مساعد العميد للشؤون الأكاديمية الأستاذ أنس الظاهر، وبدعم من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، في خطوة تعكس التزام الكلية بتقديم تجربة تعليمية تطبيقية متكاملة.

وخلال الزيارة، اطّلع الطلبة على بيئة العمل داخل ورش الصيانة المتخصصة، حيث تعرّفوا على آليات العمل والإجراءات المتبعة في صيانة المركبات، واطّلعوا على عمليات تشخيص الأعطال وصيانتها وفق أساليب احترافية حديثة.

كما تعرّف الطلبة على معايير السلامة المهنية وإجراءات تقييم المخاطر داخل الورش، وأهمية الالتزام بها لضمان بيئة عمل آمنة، إلى جانب الاطلاع على ممارسات الاستدامة وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة.

وأتاحت الزيارة للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع المختصين في القطاع، والتعرّف إلى أحدث الممارسات المهنية، مما أسهم في تعزيز مهاراتهم العملية وفهمهم الفني. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهلية لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وتزويد الطلبة بالخبرات العملية التي تؤهلهم بكفاءة للانخراط في سوق العمل.

وعلى صعيد آخر شاركت الكلية بتنفيذ سلسلة من الندوات التعريفية والإرشادية لطلبة المدارس الثانوية المهنية، ضمن برنامج “التدريب من أجل العمل”، وبالتعاون مع مديرية تربية السلط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التعليم التقني وتعزيز الوعي بالتخصصات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل.

وشملت المشاركة تقديم (6) ندوات متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المركبات الكهربائية، والهندسة الكهربائية، استهدفت عدداً من المدارس المهنية للبنين والبنات، وشارك في تقديمها كل من المهندسة روان المجدوبة، والمهندس سيف البستنجي، والمهندس راشد أبو حمور، والمهندسة مروة طحاينة، والمدرس معتصم التميمي، والمدرس معتز مخاترة، وذلك بإشراف مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم المواد التحضيرية الأستاذ أنس الظاهر.

وهدفت هذه الندوات إلى تعريف الطلبة بالتخصصات التقنية الحديثة وأهميتها، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية المرتبطة بها، إلى جانب استعراض المسارات الأكاديمية والمهنية التي توفرها الكلية، بما يسهم في توجيه الطلبة نحو تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.