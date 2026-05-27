إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد

وطنا اليوم:شهدت أسواق الأضاحي في العاصمة عمان، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر لشراء الأضاحي، في مشهد يعكس تمسك الأردنيين بإحياء هذه الشعيرة الدينية.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية، خلال جولة ميدانية على عدد من الحظائر ومواقع بيع الأضاحي بالعاصمة، حركة بيع نشطة وإقبالا متزايدا على شراء الخراف والماعز، وسط أجواء يغلب عليها الطابع الإيماني والاجتماعي الذي يرافق عيد الأضحى المبارك.

وقال مواطنون إن أسعار الأضاحي هذا العام، تباينت وفقا لنوع الأضحية سواء كانت بلدية أو رومانية، إضافة إلى اختلاف الأسعار بحسب الوزن والحجم والنوع.

وأكد المواطن أحمد ذياب أبو أيهم، أنه تنقل بين أكثر من حظيرة منذ ساعات الصباح الأولى بحثا عن الأضحية المناسبة، موضحا أن الأسعار متقاربة إلى حد كبير بين مختلف مواقع البيع، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الأضاحي يعكس حرص الأردنيين على المحافظة على سنة الأضحية وإحياء طقوس العيد.

بدوره، قال المواطن رياض الساري أبو محمد، إن عيد الأضحى المبارك يحمل معاني العطاء والتكافل وصلة الرحم، مؤكدا أن الأضحية تبقى جزءا أساسيا من فرحة العيد لدى العائلات الأردنية رغم الظروف الاقتصادية.

وأشارت المواطنة ابتهال العلي إلى أن أجواء العيد تبقى حاضرة بما تحمله من قيم المحبة والتراحم، لافتة إلى أن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة يعزز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

من جهتهم، أكد أصحاب حظائر بيع الأغنام، أن حركة البيع شهدت نشاطا واضحا منذ ساعات الفجر، خاصة على الخراف البلدية التي تلقى طلبا واسعا من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة عمان الكبرى في وقت سابق أن عدد الحظائر المعتمدة هذا العام تجاوز 400 حظيرة موزعة في مختلف مناطق العاصمة، بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين ومربي المواشي وأصحاب الملاحم، إضافة إلى تخصيص موقعي مسلخ عمان ومسلخ الماضونة لذبح الأضاحي.

وأضافت أن مواقع بيع وذبح الأضاحي تخضع لرقابة مباشرة من أطباء بيطريين مختصين، لضمان الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعتمدة والحفاظ على السلامة العامة.

وفي ظل الأجواء الإيمانية التي ترافق عيد الأضحى المبارك، تبقى أسواق الأضاحي صورة حية تعكس تمسك الأردنيين بعاداتهم الدينية والاجتماعية، وحرصهم على إحياء شعيرة الأضحية، في مشهد يجسد قيم التكافل والتراحم التي تميز المجتمع الأردني.