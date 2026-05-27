بعد منشور البيئة المثير للجدل.. وزارة الإدارة المحلية تعتمد خطابا توعويا هادئا

وطنا اليوم:أكدت وزارة الإدارة المحلية أهمية الشراكة بين البلديات والمواطنين للحفاظ على النظافة العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيدة بجهود كوادر البلديات وعمال الوطن في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حساباتها الرسمية، إن كوادر البلديات تواصل العمل “ليل نهار” خلال أيام العيد للحفاظ على البيئة والسلامة الصحية، معربة عن فخرها بجهود العاملين في الميدان.

وشددت الوزارة على أن وعي المواطن يمثل “ركيزة هذا الجهد الميداني”، موجهة الشكر للمواطنين الملتزمين بوضع النفايات في الأماكن المخصصة، والتقيد بالمواقع التي جهزتها البلديات لذبح الأضاحي والتخلص السليم من مخلفاتها.

كما دعت الوزارة، بالتزامن مع نشاط حركة السياحة الداخلية خلال عطلة العيد، إلى المحافظة على نظافة المواقع السياحية عبر جمع مخلفات التنزه داخل أكياس مغلقة ووضعها في الحاويات المخصصة.

واختتمت الوزارة رسالتها بالتأكيد على أن “نظافة مدننا وقرانا شراكة في المسؤولية”.

ويأتي منشور الإدارة المحلية بعد حالة من الجدل أثارها منشور سابق لوزارة البيئة تناول قضية النظافة العامة بأسلوب مباشر وحاد، تضمن عبارات مثل: “استحوا… الشارع مش سلة زبالة”، في دعوة للمواطنين إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة عقب الاحتفالات.