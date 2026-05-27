بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بعد منشور البيئة المثير للجدل.. وزارة الإدارة المحلية تعتمد خطابا توعويا هادئا

ساعتين ago
بعد منشور البيئة المثير للجدل.. وزارة الإدارة المحلية تعتمد خطابا توعويا هادئا

وطنا اليوم:أكدت وزارة الإدارة المحلية أهمية الشراكة بين البلديات والمواطنين للحفاظ على النظافة العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيدة بجهود كوادر البلديات وعمال الوطن في مختلف المحافظات.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حساباتها الرسمية، إن كوادر البلديات تواصل العمل “ليل نهار” خلال أيام العيد للحفاظ على البيئة والسلامة الصحية، معربة عن فخرها بجهود العاملين في الميدان.
وشددت الوزارة على أن وعي المواطن يمثل “ركيزة هذا الجهد الميداني”، موجهة الشكر للمواطنين الملتزمين بوضع النفايات في الأماكن المخصصة، والتقيد بالمواقع التي جهزتها البلديات لذبح الأضاحي والتخلص السليم من مخلفاتها.
كما دعت الوزارة، بالتزامن مع نشاط حركة السياحة الداخلية خلال عطلة العيد، إلى المحافظة على نظافة المواقع السياحية عبر جمع مخلفات التنزه داخل أكياس مغلقة ووضعها في الحاويات المخصصة.
واختتمت الوزارة رسالتها بالتأكيد على أن “نظافة مدننا وقرانا شراكة في المسؤولية”.
ويأتي منشور الإدارة المحلية بعد حالة من الجدل أثارها منشور سابق لوزارة البيئة تناول قضية النظافة العامة بأسلوب مباشر وحاد، تضمن عبارات مثل: “استحوا… الشارع مش سلة زبالة”، في دعوة للمواطنين إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة عقب الاحتفالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:40

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

20:27

الأمن يحقق بحادثة تعرض طفل لـ 7 طعنات في إربد

20:19

تساؤلات متصاعدة حول صحة ترمب والبيت الأبيض يتمسك بالسرية

20:08

إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد

19:41

إغلاق 32 فندقا في إقليم البترا وتسريح أكثر من ألف موظف

19:30

أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

19:22

ترمب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك

19:09

المالكي : نسبة الإشغال بفنادق العقبة فئة 5 نجوم ستصل إلى 100% الخميس

16:40

جيش الاحتلال يصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها

16:07

كيف خسرت أمريكا أوراقها في مضيق هرمز بينما تعود ذكريات فيتنام؟

15:51

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

15:24

هاني شاكر في فيديو نادر يتصدر التواصل

وفيات
وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026