إغلاق 32 فندقا في إقليم البترا وتسريح أكثر من ألف موظف

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات ،الأربعاء، إن نسب إشغال الفنادق في العقبة وصلت إلى 95%، وفي البحر الميت 50%.
وأضاف أن نسب الإشغال في البترا لم تتجاوز 18%؛ وجاء أغلبها من برنامج “أردننا جنة”، موضحا أن البترا تعتمد بنسبة 85% على السياحة الخارجية الذي أثر عليها سلبا توقف الطيران منخفض التكاليف، وارتفاع أسعار التذاكر.
وأشار هلالات إلى أن الأحداث في الإقليم قللت أعداد السياح القادمين من الخارج بشكل كبير، لافتا النظر إلى إغلاق قرابة 32 فندقا في البترا، وتسريح 1000 موظف من العاملين في القطاع الفندقي؛ وذلك بسبب عدم قدرة الفنادق على تغطية النفقات.


