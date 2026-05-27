جيش الاحتلال يصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها

ساعتين ago
وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان مدينة صور ومحيطها.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة “أكس”: “في أعقاب قيام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار سنضطر للعمل بقوة خلال الساعات القادمة ضد البنى التحتية التابعة له في منطقة مدينة صور والمخيمات المحيطة بها. ندعو السكان الذين سيتم تحديد مبانيهم باللون الأحمر على الخرائط المعروفة والتي سيتم نشرها لاحقًا إلى الإخلاء الفوري لمنازلهم حفاظًا على سلامتهم حيث لا ننوي إلحاق الأذى بهم. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته وبناه التحتية أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر”.


