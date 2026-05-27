كيف خسرت أمريكا أوراقها في مضيق هرمز بينما تعود ذكريات فيتنام؟

د.عبد الفتاح طوقان

تتجه الأنظار إلى المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد صدور أخبار حول مسودة الاتفاق الإيراني الأمريكي، والتي تُشير إلى انتصار إيران في فرض شروطها على الولايات المتحدة. تمثل تلك المسودة خطوة هامة في إعادة تشكيل العلاقات بين الطرفين، خصوصاً في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

تفاصيل مسودة الاتفاق

تشير التقارير، بما في ذلك ما نشره التلفزيون الإيراني الرسمي، إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تشمل عدة نقاط رئيسية:

انسحاب القوات العسكرية الأمريكية: تتضمن المسودة شرطاً بانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، مما قد يُعتبر خطوة كبيرة نحو تخفيف التوترات العسكرية.

رفع الحصار البحري : تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، مما سيسمح بعودة حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر.

إدارة حركة السفن: ستتولى إيران إدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، مما يمنحها مزيداً من السيطرة على هذا الممر الحيوي.

التأكيد على عدم شمول السفن العسكرية: من الواضح أن الاتفاق لا يشمل السفن العسكرية، مما قد يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع التهديدات المحتملة.

التحديات والآثار المحتملة

رغم هذه التطورات، لم تتنازل إيران عن مشروعها النووي، حيث لم تحقق الولايات المتحدة أو إسرائيل أي انتصار يُذكر في هذا المجال. هذه النقطة تبرز عدم القدرة على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، بينما تواصل إيران تعزيز قدراتها.

خسائر أمريكا في الحروب الخارجية

تُعتبر الحروب الأمريكية في العقود الأخيرة متعددة الأبعاد، حيث تعرضت الولايات المتحدة لخسائر كبيرة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجياتها العسكرية. إليك بعض الأمثلة:

اولا الحرب في فيتنام: تُعتبر واحدة من أكبر الخسائر العسكرية للولايات المتحدة، حيث فقدت أكثر من 58,000 جندي. أدت الحرب إلى انقسام حاد في المجتمع الأمريكي، مع احتجاجات واسعة ضدها، وتكاليف اقتصادية تجاوزت تريليون دولار.

ثانيا الحرب في العراق : غزو أفضى إلى فوضى ونزاعات داخلية، حيث لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها المعلنة. الحرب أدت إلى تفشي العنف وظهور الجماعات المتطرفة، مما زاد من تعقيد الوضع في المنطقة.

ثالثا الحرب في أفغانستان: استمرت لعشرين عاماً وانتهت بخروج مفاجئ للقوات الأمريكية، مع تكاليف بشرية واقتصادية هائلة، حيث شملت فقدان آلاف الجنود، بالإضافة إلى تريليونات الدولارات التي أُنفقت دون تحقيق الاستقرار المنشود.

واقصد هنا انه من الواضح أن مسودة الاتفاق الإيراني الأمريكي تمثل تحولاً كبيراً في العلاقات بين الطرفين. تتجه إيران نحو تعزيز موقفها الإقليمي في حين تواجه الولايات المتحدة تحديات عديدة، تتراوح بين خسائرها العسكرية إلى التكاليف الاقتصادية المتزايدة.

إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، قد يحدث تحول في ديناميكيات المنطقة، لكن يبقى تحقيق الاستقرار الدائم أمراً معقداً يتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية.