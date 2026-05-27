الزميلة مايا البوريني تنال البكالوريوس في الاعلام من الجامعة العربية المفتوحة

وطنا اليوم – ناقشت الطالبة مايا البوريني مشروعها الإعلامي “عمان في القلب” في الجامعة العربية المفتوحة، الذي يُبرز مدينة عمّان كنموذج يجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وذلك ضمن رؤية إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة العاصمة الأردنية سياحياً وثقافياً.

وأوضحت البوريني أن مشروعها يسعى لتقديم صورة متكاملة عن عمّان، واستعراض تحولاتها عبر الزمن مع الحفاظ على هويتها التاريخية والإنسانية الفريدة.

وأضافت أن “عمان في القلب” يطمح إلى تقديم محتوى يعكس روح العاصمة، ويبرز إرثها العريق وتنوعها الثقافي، إلى جانب تطورها العمراني والسياحي الذي يعزز مكانتها محلياً وعربياً.

كما أكدت البوريني أن المشروع ركّز على إبراز الجوانب الجمالية والإنسانية للمدينة من خلال توثيق تفاصيل الحياة اليومية والمعالم التي تشكّل جزءاً من ذاكرتها وهويتها الوطنية.

ويأتي هذا العمل ضمن المبادرات الإعلامية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالهوية الثقافية والسياحية لعمّان، وتأكيد مكانتها الخاصة في وجدان الأردنيين والزوار على حد سواء.

ونُهنئ الزميلة ” البوريني “، صاحبة الصوت والحضور الرائع في الوسط الإعلامي بهذه المناسبة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.

وألف ألف ألف مبارك