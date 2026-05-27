ترمب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب، في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن المفاوضات مع طهران «تسير على نحو جيد»، نافياً في الوقت نفسه صحة تقارير إيرانية تحدثت عن مسودة تفاهم أولية لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

إيران تريد عقد اتفاق وسنبرم معها اتفاقا أو سننهي المهمة.

لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك.

إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا أظن أن أمامها خيارا آخر.

لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وأنا أمنعها من ذلك من أجل العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، الأربعاء، إن المفاوضات مع إيران «تسير على نحو جيد»، مضيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضح «خطوطه الحمراء» في هذا الملف.

وجاء تصريح ويلز في وقت نفى فيه البيت الأبيض صحة تقرير بثه التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن التقرير «غير صحيح»، وإن مذكرة التفاهم المشار إليها «مختلقة بالكامل».

وفي بيان عبر أحد حساباته الرسمية على منصة «إكس»، وصف البيت الأبيض مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني، وتحدثت عن تعهد الولايات المتحدة بإنهاء حصارها للموانئ الإيرانية، بأنها «مفبركة بالكامل».

وقالت الرئاسة الأميركية: «هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقياً، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية».

وفي سياق متصل، قال ترمب لشبكة «بي بي إس نيوز»، الأربعاء، إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات في مقابل تخليها عن اليورانيوم العالي التخصيب، وذلك بينما تحاول الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي شمل الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ورداً على سؤال عما إذا كان الاتفاق الحالي يعني أن إيران ستتخلى عن اليورانيوم العالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات، قال ترمب في اتصال هاتفي قصير مع الشبكة: «لا، لا، ليس على الإطلاق. لا تخفيف للعقوبات، لا».

وأضاف: «سيتخلون عن اليورانيوم العالي التخصيب، ليس مقابل تخفيف العقوبات. لا، لا، ليس على الإطلاق».