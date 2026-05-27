بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

3 ساعات ago
أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

وطنا اليوم:أغلقت أوغندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية بصورة موقتة الاربعاء “إزاء تصاعد مدى” تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة، على ما أعلنت مسؤولة رفيعة في وزارة الصحة.
سجّلت أوغندا سبع إصابات مؤكدة بمتحوّر بونديبوغيو من الفيروس، منذ إعلان تفشي الوباء في 15 أيار/مايو في إيتوري، المنطقة الواقعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية والمحاذية لأوغندا.
وقالت الدكتورة ديانا أتوين، المسؤولة الرفيعة في الوزارة، في مؤتمر صحافي “تُغلق أوغندا حدودها موقتا مع جمهورية الكونغو الديموقراطية اعتبارا من الآن. والاستثناءات تقتصر على فرق الاستجابة لإيبولا المصرّح لها، والعمليات الإنسانية، ونقل المواد الغذائية والبضائع (…) وذلك بشروط صارمة”، خصوصا الخضوع لفحص طبي.
واضافت “كل شخص يعود إلى أوغندا وافدا من جمهورية الكونغو الديموقراطية سيكون ملزما بالعزل لمدة 21 يوما بإشراف” فرق طبية.
ولفتت إلى أن “كل وسائل الإعلام” باتت ملزمة تخصيص 30 دقيقة يوميا من برامجها في أوقات الذروة للتوعية حول مرض إيبولا وسبل الوقاية منه.
ولا يوجد أي لقاح أو علاج محدد ضد المتحوّر المسؤول عن هذا الوباء الذي يطال، إلى جانب أوغندا، ثلاث مقاطعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا صحيا دوليا.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، سُجّلت أكثر من 900 حالة مشتبه بها و220 حالة وفاة مشتبه بها حتى اليوم الثاني عشر من تفشي الفيروس.
لكنّ الحجم الفعلي لهذه الكارثة الصحية لا يزال غير معروف، في وقت تقول السلطات الصحية الدولية إن الأرقام الحالية من المرجح أنها أقل من الواقع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:40

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

20:37

بعد منشور البيئة المثير للجدل.. وزارة الإدارة المحلية تعتمد خطابا توعويا هادئا

20:27

الأمن يحقق بحادثة تعرض طفل لـ 7 طعنات في إربد

20:19

تساؤلات متصاعدة حول صحة ترمب والبيت الأبيض يتمسك بالسرية

20:08

إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد

19:41

إغلاق 32 فندقا في إقليم البترا وتسريح أكثر من ألف موظف

19:22

ترمب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك

19:09

المالكي : نسبة الإشغال بفنادق العقبة فئة 5 نجوم ستصل إلى 100% الخميس

16:40

جيش الاحتلال يصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها

16:07

كيف خسرت أمريكا أوراقها في مضيق هرمز بينما تعود ذكريات فيتنام؟

15:51

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

15:24

هاني شاكر في فيديو نادر يتصدر التواصل

وفيات
وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026