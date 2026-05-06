محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي

ساعتين ago
وطنا اليوم:حقق الطالب محمد إرشيد من كلية تقنية المعلومات في جامعة عمّان الأهلية إنجازاً أكاديمياً مميزاً، بحصوله على منحة بحثية ضمن برنامج Mitacs Globalink Research Internship 2026، وذلك للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان:
“A Metaheuristic Algorithm for Breast Cancer Classification and Diagnosis”، والذي سيُنفّذ في جامعة Thompson Rivers في كندا.
وتأتي هذه المبادرة ثمرةً لجهود وفد Jordan Source إلى كندا عام 2024، وضمن إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ)، الذي أسهم في بناء شراكة استراتيجية مع مؤسسة Mitacs، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الأردنيين لخوض تجربة بحثية تمتد لمدة 12 أسبوعاً في عدد من الجامعات الكندية، ضمن مجالات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، والتقنيات الحديثة.
ويُسهم الطالب إرشيد في هذا المشروع البحثي الذي يركّز على تطوير خوارزمية ذكية تعتمد على تقنيات الميتا-هيورستك (Metaheuristic)، بهدف تحسين دقة تصنيف وتشخيص سرطان الثدي، بما يسهم في دعم القطاع الطبي بحلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.


