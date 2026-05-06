الصفدي: القمة الأردنية القبرصية اليونانية فرصة للقادة لمناقشة الوضع الإقليمي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة والقمة الثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان فرصة للقادة لمناقشة الوضع الإقليمي.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه اليوناني والقبرصي عقب أعمال القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة أن القادة متفقون على أهمية فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وتابع الصفدي “القادة أكدوا أهمية السيادة للحكومة اللبنانية”.
وقال الصفدي إن “الملك يثمن مواقف الرئيسين القبرصي واليوناني فيما يتعلق بالاستقرار بالضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت في صدارة نقاشات القادة، مؤكدا أهمية العمل على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأردف الصفدي يقول إن القادة “شددوا على ضرورة تطبيق خطط الرئيس ترامب وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة”.
وقال الصفدي إن جلالة الملك ثمّن مواقف الرئيسين القبرصي واليوناني فيما يتعلق بالحل العادل في الضفة الغربية.
وبشأن سوريا، أكد الصفدي أن “استقرار سوريا مهم جدا لدعم الاستقرار الإقليمي وكلنا نريد لسوريا أن تنجح في هذا المسار”.
كما أشار الصفدي إلى أن القادة شددوا على رفض الضربات الإيرانية على الأردن ودول الخليج.


