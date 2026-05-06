32 دقيقة ago
الصناعة والتجارة: تحرير 1500 مخالفة منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 1500 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام ‏بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة منذ بداية العام الحالي‎.‎
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع مختلف ‏الشكاوى الواردة من المواطنين والبالغة 650 شكوى من خلال مراقبي الأسواق ‏المنتشرين في كل المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس ‏سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة‎.‎
وأضافت إن الفرق الرقابية نفذت 1895 جولة تفتيشية شملت 30871 زيارة لمنشآت ‏تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة ‏المعمول بها‎.‎
وفي ذات السياق، حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال شهر نيسان ‏الماضي 345 مخالفة، شملت 284 مخالفة لعدم إعلان السعر و29 مخالفة لزيادة ‏السعر المحدد، وذلك إثر تنفيذ 441 جولة رقابية شملت زيارة 7336 منشأة تجارية، ‏فيما تعاملت المديرية مع 228 شكوى واردة من المواطنين واتخذت الإجراءات ‏اللازمة حيالها لضمان استقرار السوق‎.‎
وأشارت إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة ‏رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر السلع الغذائية الأساسية، ‏والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة المخزون لدى تجار الجملة، ‏إضافة إلى ضبط أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد ‏التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية


