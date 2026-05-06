بإدراج فني السيراميك والزخرفة إلى حقوله الإبداعية .. “بشاير جرش” للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13

وطنا اليوم:يطلقُ مهرجان جرش للثقافة والفنون النسخة 13 من برنامج “بشاير جرش” الذي يُعنى بالمواهب الأردنية الشابة المُبشرة بالإبداع الفني والثقافي، على أن تقام فعالياته في المركز الثقافي الملكي في عمان خلال انعقاد المهرجان.

هذا وأشاد المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ أيمن سماوي بالبرنامج واستمراريته مؤكداً أنه يمثّل منصة حيوية ورائدة للمبدعين الشباب، وأن دوره يتعدى الكشف عن مواهبهم وإبرازها إلى العمل على صقلها وإعدادها، وتقديمها للجمهور والإعلام والمختصين لتحظى بالرعاية الملائمة من قبل الفعاليات الوطنية المعنية بشؤونهم.

وأضاف سماوي أن البرنامج ينحاز إلى المستقبل المرهون بإبداعات الشباب، وقدراتهم على إظهار مواهبهم والعمل على تنميتها ودفعها لتكون في خير المجتمع وازدهاره، وأنه يحظى بدعم واهتمام كبيرين من إدارة المهرجان، ولجنته العليا.

من جانبه أثنى مؤسس ومدير البرنامج الأديب الإعلامي رمزي الغزوي على إدارة المهرجان وحرصها على تمتين البرنامج وتطويره موضحا أن البرنامج منجم حقيقي للمواهب، لكنه لا يصنعها، بل يتيح لها فرصة تقديم ذاتها بالطريقة الصحيحة، مبينا أن البرنامج أشّر منذ انطلاقته في العام 2012 إلى مئات المواهب التي أثبتت حضورها الفاعل على الساحتين الفنية والثقافية.

وأوضح الغزوي أن حقلي فن السيراميك والزخرفة سيدرجان ضمن حقول البرامج لهذا العام إلى جانب حقول، القصة، والشعر، الفن التشكيلي، والخط العربي، والنحت، مبينا أن البرنامج لا يكتفي بأن يتقدم الشباب الموهوبين إليه، بل ينقب ويبحث عن المواهب مستعينا بوزارات، التربية والتعليم، والثقافة والشباب والجامعات الرسمية والخاصة.

يذكر أن لجاناً مختصة تعمل على تصنيف الطلبات المقدمة، وعقد المقابلات لتقييمها واختيار الأنسب من المتقدمين الذين تقع أعمارهم بين الخامسة عشرة والثلاثين سنة، وأن البرنامج يستقبل طلبات المشاركة على البريد الإلكتروني (bashirjerash@gmail.com)، ولمدة شهر ابتداء من اليوم، على أن ترسل نماذج من الأعمال المنوي المشاركة بها.