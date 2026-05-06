اطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي

وطنا اليوم:وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اتفاقية تعاون مع شركة الملكية الأردنية، لإطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة إقليمية رائدة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس المفوضين “شادي رمزي” المجالي، حيث وقعها عن السلطة مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت حسان النابلسي، فيما وقعها عن الملكية الأردنية رئيس القطاع التجاري كريم مخلوف.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تشغيل رحلات مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي، بواقع رحلتين أسبوعياً لكل وجهة عبر مطار الملك حسين الدولي، على أن يبدأ تشغيل خط أبوظبي في 18 أيلول 2026، وخط الرياض في 24 أيلول 2026، ،بما يسهم في تعزيز الوصول إلى أسواق سياحية حيوية ودعم تدفق الزوار إلى المدينة

وأكد النابلسي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود السلطة لتطوير منظومة النقل الجوي في العقبة وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى المدينة ويدعم نمو القطاع السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية وبما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالسياحة في العقبة.

واضاف إن إطلاق هذه الخطوط المباشرة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير الربط الجوي للعقبة عبر مطار الملك الحسين الدولي، مشيراً ان خط القاهرة – العقبة يواصل نشاطه التشغيلي ضمن منظومة الربط الجوي، حيث يعمل بواقع رحلتين أسبوعياً ويعكس رؤية السلطة في تعزيز مكانة المدينة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية .

وبين النابلسي إلى أن السلطة تعمل على دراسة إطلاق خطوط إضافية من أسواق أوروبية وروسيا، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة أعداد الزوار، والحد من الموسمية السياحية واستدامة القطاع مشيراً إلى أن الشراكة مع الملكية الأردنية تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتسهم في تعزيز تنافسية العقبة كوجهة سياحية واستثمارية على مدار العام.

بدوره، قال مخلوف إن إطلاق خطوط الملكية الأردنية الجديدة بين العقبة والرياض، والعقبة وأبوظبي، يأتي بما يتماشى مع التركيز على تنشيط السياحة العربية والدولية إلى الأردن، ويمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة العقبة كوجهة سياحية رئيسية في المملكة.

وأضاف أنه من خلال المنصة السياحية الجديدة «exploRJordan»، ستعمل الملكية الأردنية على تطوير واستقطاب شرائح سياحية جديدة إلى العقبة، مشيراً إلى أن هذا التوسع يُعد الخطوة الأولى ضمن خطة أوسع لتعزيز دور العقبة كوجهة ترفيهية في المنطقة.

وبيّن أن السلطة والملكية الأردنية تخططان لإطلاق المزيد من الرحلات المباشرة إلى العقبة من أسواق أوروبية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذا التعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل انطلاقة لاستراتيجية فعالة ومستدامة لتطوير السياحة في العقبة