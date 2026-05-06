تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

وطنا اليوم:نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بصيغتها الحالية ستنص على إنهاء الحرب وبدء مفاوضات معمقة لمدة 30 يوما.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مفاوضات تجري حول مذكرة من 14 نقطة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين إيرانيين بشكل مباشر وعبر وسطاء.

وأوضح أن المحادثات الأميركية الإيرانية قد تعقد في إسلام آباد أو جنيف.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن إيران ستلتزم بموجب المذكرة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى بحث بند يقضي بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.

وقال موقع أكسيوس عن مسؤولين:

واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب

واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة

الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز

الاتفاق سيشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران

صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات

المفاوضات قد تجري في إسلام آباد أو جنيف

سترفع قيود إيران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما

القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات

يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء

إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

يجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض

واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا

إيران ستوافق في المذكرة على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد وهذه أولوية لدينا

أحد الخيارات المطروحة للنقاش نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة

نسعى لإدراج بند ينص على أن أي خرق إيراني بشأن عملية التخصيب سيؤدي لتمديد فترة التجميد