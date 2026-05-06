بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كوريا الشمالية تشطب من دستورها إشارة مرتبطة بإعادة التوحيد مع الجنوب

3 ساعات ago
كوريا الشمالية تشطب من دستورها إشارة مرتبطة بإعادة التوحيد مع الجنوب

وطنا اليوم:حذفت كوريا الشمالية إشارة إلى التوحد مع كوريا الجنوبية من دستورها، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، ما يُؤكد سعي بيونغ يانغ لتبني سياسة أكثر عدائية تجاه سيول.
كما شُطبت عبارة تنص على أن كوريا الشمالية “تسعى جاهدة لتحقيق توحيد الوطن” من النسخة الأخيرة للدستور، والتي نشرتها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في مؤتمر صحافي.
وتنص المادة الثانية الجديدة على أن أراضي كوريا الشمالية تشمل الأراضي “المتاخمة لجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية من الشمال وجمهورية كوريا من الجنوب”، بالإضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بتلك الأراضي، وذلك وفقاً لما ورد في المسودة.
وتنص المادة أيضاً على أن كوريا الشمالية “لن تتهاون أبداً مع أي انتهاك” لأراضيها، لكنها لا تحدد موقع حدودها مع كوريا الجنوبية ولا تذكر الحدود البحرية المتنازع عليها مثل خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر.
كما يعين الدستور المعدل كيم، بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، رئيساً لدولة كوريا الشمالية، ليحل محل الصيغة السابقة التي كانت تصف المنصب بأنه الزعيم الأعلى للبلاد الذي يمثل الدولة.
ووفقاً للمسودة، يذكر التعديل صراحة أن قيادة القوات النووية لكوريا الشمالية تقع على عاتق رئيس لجنة شؤون الدولة، مما يضع رسمياً سلطة الترسانة النووية للبلاد في يد كيم.
ويصف بند منفصل يتعلق بالدفاع كوريا الشمالية بأنها “دولة مسؤولة حائزة للأسلحة النووية” ويقول إنها ستواصل تطوير أسلحتها النووية لحماية حقوق البلاد في البقاء والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

البوتاس العربية تُنشئ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الأردن بقدرة 6 ميجاواط ذروة

13:59

الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

13:52

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن و بنك الأردن يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق وتقديم خدمات التأمين المصرفي

13:47

فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات

13:44

بإدراج فني السيراميك والزخرفة إلى حقوله الإبداعية .. “بشاير جرش” للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13

13:41

اطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي

13:37

ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد

13:35

الصناعة والتجارة: تحرير 1500 مخالفة منذ بداية العام الحالي

12:33

تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

12:25

عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط

12:21

محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي

12:12

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026