الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في بيشاور بباكستان بسبب مخاوف أمنية

41 دقيقة ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إنها ستغلق القنصلية الأميركية في بيشاور الباكستانية، حرصا على سلامة دبلوماسييها.
وقالت الوزارة في البيان الثلاثاء إن السفارة في إسلام أباد ستتولى جميع المهام الدبلوماسية في إقليم خيبر بختون خوا، وعاصمته بيشاور.
وأضاف البيان “يعكس هذا القرار التزامنا بسلامة دبلوماسيينا والإدارة الفعالة للموارد”.
يقع إقليم خيبر بختون خوا على الحدود الباكستانية مع أفغانستان، وشهد هجمات ومعارك عنيفة بين القوات الباكستانية ومسلحين تقول إسلام أباد إنهم مدعومون من أفغانستان


