توغل إسرائيلي في قريتي صيدا الحانوت والرفيد بريف القنيطرة

وطنا اليوم:نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، توغلين في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا باتجاه قريتي صيدا الحانوت والرفيد في القطاع الجنوبي من المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات انطلقت من تل أبو غيثار باتجاه قرية صيدا الحانوت، حيث توقفت في منطقة المعكر الواقعة غرب القرية قبل أن تنسحب منها.

وأوضحت الوكالة أن قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت، في وقت سابق اليوم، “عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد” بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على الأهالي عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية.

وتأتي هذه الخروقات، رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة