مبادرةحملة نظافه

بقلم حسن الزوايده

في خطوة تعكس الوعي الحقيقي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز مكانة المواقع السياحية، جاءت مبادرة حملة النظافة التي أطلقتها مفوضية العقبة ومديرية محمية وادي رم لتؤكد أن العمل الجماعي هو الأساس في حماية إرثنا الطبيعي والوطني. هذه المبادرة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل رسالة حضارية تعبر عن مدى اهتمام المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي بإظهار الصورة المشرّفة لمنطقتنا أمام الزوار.

إن وادي رم، بما يحمله من قيمة تاريخية وجمالية فريدة، يُعد من أبرز الوجهات السياحية في الأردن، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة للحفاظ عليه. ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملات التي تسهم في ترسيخ مفهوم السياحة المستدامة، والتي لا تقتصر على جذب السياح فحسب، بل تمتد للحفاظ على البيئة وضمان استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نثمّن الدور الكبير الذي قام به أبناء المجتمع المحلي، خاصة فئة الشباب، الذين أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في حماية بيئتهم. فقد جسدوا من خلال مشاركتهم روح الانتماء والمسؤولية، مؤكدين أن الحفاظ على النظافة ليس واجب جهة معينة، بل هو التزام جماعي يعكس وعي المجتمع وتقدمه.

إن استمرار مثل هذه المبادرات يتطلب دعماً متواصلاً وتعاوناً أكبر بين مختلف الجهات، إلى جانب تعزيز التوعية البيئية عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية، حتى تصبح ثقافة الحفاظ على البيئة جزءاً من السلوك اليومي لكل فرد.

وفي الختام، فإن ما نشهده اليوم من تكاتف بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي يُعد نموذجاً يُحتذى به، ويؤكد أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة. وبمثل هذه الجهود، نستطيع أن نحافظ على جمال وادي رم ونضمن استدامته كوجهة سياحية عالمية تعكس الوجه الحضار