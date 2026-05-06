البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت

51 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت.
وأضاف الشمري أن المشروع بحاجة لمدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر حتى ينتهي العمل به ووضع إشارة ضوئية.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 80 ألفا و100 ألف دينار.
وأكد وجود تعاون تام بين كوادر أمانة عمان وإدارة السير في الميدان على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرا إلى أن بعض الازدحامات المرورية في منطقة الدوار سببها عدم إعطاء الأولوية من قبل المواطنين.
وكانت أمانة عمّان باشرت، أعمال إزالة دوّار جامعة العلوم التطبيقية، في 10 نيسان، واستبداله بإشارة ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، وذلك ضمن جهودها لتحسين السلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في الموقع.
وأكدت الأمانة أن أعمال الهدم الخاصة بإعادة إنشاء الدوّار نُفذت وفق الدراسات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مختصين، مشيرةً إلى أن عملية هدم العمود، البالغ ارتفاعه 39 مترًا، أُنجزت كما هو مخطط لها ضمن محيط الدوّار.
وأوضحت أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية، خلافًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل بالموقع.


