شركة شحن فرنسية تؤكد استهداف سفينة لها في هرمز الثلاثاء

11 دقيقة ago
وطنا اليوم:قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الأربعاء إن سفينتها (سان أنطونيو) تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة.
وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت الشركة في بيان لها “تتابع سي.إم.إيه سي.جي.إم الوضع عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد التام لدعم الطاقم”.


